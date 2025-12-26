Tonali Juve il centrocampista del Newcastle è il pallino di Spalletti | confermato l’interesse della Vecchia Signora Il punto sul possibile scambio con David
Tonali Juve, l’ex Milan resta il grande obiettivo per il centrocampo. Romano conferma l’interesse di Spalletti, ma frena per il mercato invernale. Il nome di Sandro Tonali continua a orbitare con insistenza intorno alla Juventus, confermandosi come il profilo ideale per il futuro della mediana bianconera. Attraverso il proprio canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione, sottolineando come l’ex milanista sia un autentico pallino della dirigenza torinese e del tecnico Luciano Spalletti. Tonali Juve, il centrocampista è l’obiettivo numero uno di Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Romano: “Tonali assoluto pallino della Juventus. Sullo scambio tra David e il centrocampista italiano…” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato dell'interesse della Juventus per Sandro Tonali. tuttojuve.com
Juventus sogna Tonali: David possibile chiave con il Newcastle - Tonali con il Newcastle: strategia di mercato, conti, obiettivi tecnici e riflessi sulla stagione in corso. europacalcio.it
Calciomercato, Juventus-Tonali: il giocatore chiave per aprire una breccia col Newcastle - Lo scenario - Sin dalla gestione Giuntoli l'ex centrocampista del Milan era stato accostato alla Signora e ancora in queste settimane si continua a parlare ... affaritaliani.it
Il più grande sogno di mercato alla Juve ha un nome e un cognome: Sandro Tonali Solo con un'apertura da parte del calciatore ed una eventuale richiesta di lasciare il Newcastle potrebbero esserci margini per l'operazione. La Juventus dovrebbe poi fare spa - facebook.com facebook
