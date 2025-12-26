Tonali Juve, l’ex Milan resta il grande obiettivo per il centrocampo. Romano conferma l’interesse di Spalletti, ma frena per il mercato invernale. Il nome di Sandro Tonali continua a orbitare con insistenza intorno alla Juventus, confermandosi come il profilo ideale per il futuro della mediana bianconera. Attraverso il proprio canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione, sottolineando come l’ex milanista sia un autentico pallino della dirigenza torinese e del tecnico Luciano Spalletti. Tonali Juve, il centrocampista è l’obiettivo numero uno di Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tonali Juve, il centrocampista del Newcastle è il pallino di Spalletti: confermato l’interesse della Vecchia Signora. Il punto sul possibile scambio con David

