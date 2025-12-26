C'è un film che, partito in sordina, ha finito per riscrivere le regole del box office giapponese e attirare l'attenzione dell'Academy, insieme a quella di Tom Cruise: si chiama Kokuho e racconta il mondo del kabuki con uno sguardo epico. Dopo aver superato i 18 miliardi di yen al box office giapponese ed essere entrato nella shortlist degli Oscar 2026, Kokuho si prepara a debuttare anche in Italia. Un caso cinematografico sostenuto anche da Tom Cruise che unisce tradizione, ambizione internazionale e record storici. Dal Cannes "outsider" al fenomeno nazionale La corsa globale di Kokuho sembra non conoscere battute d'arresto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tom Cruise sostiene il film sul Kabuki ormai fenomeno sociale: "Ogni singolo attore qui è straordinario"

Leggi anche: Il film di Tom Cruise girato davvero nello spazio non si farà: l’attore non vuole chiedere un favore politico a Trump

Leggi anche: Tom Cruise abbandona i film action dopo 12 anni: nuovi dettagli sul progetto segreto con Iñárritu

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Vacanze: i trend dell’estate.

Iñárritu sta tornando: la data di uscita (e il titolo) del suo nuovo film con protagonista Tom Cruise - Orma è ufficiale: abbiamo la data di uscita del nuovo attesissimo film diretto da Alejandro González Iñárritu, che vede Tom Cruise nei panni del protagonista. badtaste.it