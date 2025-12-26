Tom Cruise sostiene il film sul Kabuki ormai fenomeno sociale | Ogni singolo attore qui è straordinario

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un film che, partito in sordina, ha finito per riscrivere le regole del box office giapponese e attirare l'attenzione dell'Academy, insieme a quella di Tom Cruise: si chiama Kokuho e racconta il mondo del kabuki con uno sguardo epico. Dopo aver superato i 18 miliardi di yen al box office giapponese ed essere entrato nella shortlist degli Oscar 2026, Kokuho si prepara a debuttare anche in Italia. Un caso cinematografico sostenuto anche da Tom Cruise che unisce tradizione, ambizione internazionale e record storici. Dal Cannes "outsider" al fenomeno nazionale La corsa globale di Kokuho sembra non conoscere battute d'arresto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

tom cruise sostiene il film sul kabuki ormai fenomeno sociale ogni singolo attore qui 232 straordinario

© Movieplayer.it - Tom Cruise sostiene il film sul Kabuki ormai fenomeno sociale: "Ogni singolo attore qui è straordinario"

Leggi anche: Il film di Tom Cruise girato davvero nello spazio non si farà: l’attore non vuole chiedere un favore politico a Trump

Leggi anche: Tom Cruise abbandona i film action dopo 12 anni: nuovi dettagli sul progetto segreto con Iñárritu

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Vacanze: i trend dell’estate.

tom cruise sostiene filmIñárritu sta tornando: la data di uscita (e il titolo) del suo nuovo film con protagonista Tom Cruise - Orma è ufficiale: abbiamo la data di uscita del nuovo attesissimo film diretto da Alejandro González Iñárritu, che vede Tom Cruise nei panni del protagonista. badtaste.it

Ana De Armas: "Tom Cruise è un sostenitore di ogni film, vuole davvero che il pubblico vada al cinema" - Ana De Armas loda il divo con cui si prepara a girare un nuovo action movie, descrivendo la sua passione per il cinema e il suo impegno totalizzante per sostenere l'industria. movieplayer.it

tom cruise sostiene filmIn questo film di guerra c’è… Tom Cruise. È appena uscito su Netflix - Racconta la preparazione dell'attentato del 20 luglio 1944 ai danni di Adolf Hitler organizzato da un gruppo di ufficiali tedeschi, guidato dal colonnello ... esquire.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.