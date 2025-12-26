Questo testo è un estratto da Katane, la newsletter del Foglio sull'Indo-Pacifico che scrive tutte le settimane Giulia Pompili. E' gratuita, e ci si iscrive qui Principi di precauzione. Come ogni anno, il governo giapponese ha pubblicato la nuova stima dei danni potenziali di un terremoto di magnitudo 7 nell’area metropolitana di Tokyo, elaborata dal Consiglio centrale per la prevenzione dei disastri. E’ lo studio che esce ogni anno e che serve a migliorare la prevenzione in uno dei territori più sismici della terra, che aspetta il Big One, il terremoto devastante. Secondo il rapporto di quest’anno, nel caso peggiore – che è un terremoto con epicentro a sud della capitale, in inverno e al tramonto – gli analisti stimano fino a 18. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Tokyo e il grande terremoto

Leggi anche: Giappone, notte di paura per il terremoto di magnitudo 7,6. Evacuate 94mila persone, trema anche Tokyo: rientra l’allerta tsunami – I video

Leggi anche: Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 7.6: scatta l'allerta tsunami per onde fino a tre metri. Trema anche ?Tokyo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Guida alla stazione di Tokyo e a Marunouchi / Sito ufficiale dedicato al turismo a Tokyo GO TOKYO; Il Giappone riapre Kashiwazaki-Kariwa, la più grande centrale nucleare al mondo, a 15 anni da Fukushima; Il Giappone riapre la più grande centrale nucleare al mondo dopo il disastro di Fukushima; Energia nucleare: il Giappone riapre la più grande centrale del mondo.

Tokyo e il grande terremoto - Il governo giapponese pubblica la nuova stima ufficiale sui danni di un sisma di magnitudo 7 nella capitale. ilfoglio.it

Tokyo, governo rivede scenario possibile terremoto 7.3 - non raggiunge l'obiettivo fissato all'epoca dal governo di Tokyo di dimezzare il numero di vittime entro un decennio. ansa.it

Giappone, un manga predice un disastro e crollano i viaggi. Perché la “profezia” di Tatsuki spaventa - Un maestro di feng shui invita a stare alla larga dal Giappone. laprovinciapavese.gelocal.it

Giappone, il boato del terremoto ripreso dalle telecamere di sicurezza. #lapresse

WORLD // Davvero un piccolo, grande record: la Sumitomo Fudosan Roppongi Grand Tower di Tokyo ospita gli ascensori per passeggeri più grandi del Giappone. La torre è dotata di quattro giganteschi ascensori di 3x3 metri che possono trasportare ben 90 - facebook.com facebook