Grazie al wrestling web sorge un interessante aneddoto in merito a Chris Sabin. Il membro dei Motor City Machine Guns assieme ad Alex Shelley, un team storico e capace di fare tante cose importanti per la Total NonStop Action Wrestling, sono ormai da un anno sotto contratto con la WWE dove hanno anche detenuto i titoli di coppia nel roster di SmackDown. Parlando proprio di titoli, a quanto pare Sabin è stato l’unico wrestler nella storia ad aver detenuto tutti i design delle cinture X-Division durante la sua carriera in Total NonStop Action Wrestling. Qui un immagine che va a confermare il tutto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: Una curiosa statistica sui regni da campione X-Division di Chris Sabin

