TNA | Trent Seven spiega perché ha lasciato la compagnia

Dopo il match lottato nello show della Italian Wrestling Association e vinto contro uno degli uomini di punta della federazione, Karim Brigante, tra l’altro, contesa nella quale ha difeso con successo il suo titolo europeo della Over The Top Wrestling, Trent Seven si è soffermato a parlare attraverso i microfoni del Pro Wrestling Culture. Oltre ad un approfondimento sul wrestling europeo pronto ad un nuovo boom (clicca QUI ), l’atleta ha specificato il perché ha lasciato la TNA circa un anno fa. “Ho vissuto un anno magnifico in TNA, la vittoria contro gli Hardys, gli Speedball Mountain con Mike Bailey, il match contro Mustafa Ali per il titolo X-Division, davvero tanti momenti belli per i quali ringrazio la federazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

