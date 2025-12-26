Dopo il match lottato nello show della Italian Wrestling Association e vinto contro uno degli uomini di punta della federazione, Karim Brigante, tra l’altro, contesa nella quale ha difeso con successo il suo titolo europeo della Over The Top Wrestling, Trent Seven si è soffermato a parlare attraverso i microfoni del Pro Wrestling Culture. Oltre ad un approfondimento sul wrestling europeo pronto ad un nuovo boom (clicca QUI ), l’atleta ha specificato il perché ha lasciato la TNA circa un anno fa. “Ho vissuto un anno magnifico in TNA, la vittoria contro gli Hardys, gli Speedball Mountain con Mike Bailey, il match contro Mustafa Ali per il titolo X-Division, davvero tanti momenti belli per i quali ringrazio la federazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: Trent Seven spiega perché ha lasciato la compagnia

Leggi anche: Gta 6 dan houser spiega perché ha lasciato rockstar

Leggi anche: Garlasco, il generale Garofano spiega in tv perché ha lasciato la difesa di Andrea Sempio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il maresciallo , attempato donnaiolo, in congedo dall'arma dei carabinieri torna alla natia Sorrento accolto al suo arrivo dal fratello, parroco della cittadina. Dopo trent’anni di onorata carriera avrà l’incarico di Comandante dei vigili urbani. È l'inc - facebook.com facebook