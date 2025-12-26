Serata importante quella di ieri per la TNA con una nuova puntata di iMPACT andata in scena attraverso una serie di premiazioni sui migliori protagonisti dell’anno. Si parte con il TAG TEAM OF THE YEAR, vinto dagli Hardys così come successo anche nelle premiazioni del Pro Wrestling Illustrated. CROSSOVER MOMENT OF THE YEAR, ovvero il momento più importante ad aver coinvolto un (o più) atleti del roster WWE e TNA all’interno di un unico show. A vincere è stato il match tra Joe Hendry e Randy Orton di WrestleMania 41. KNOCKOUTS OF THE YEAR vince Ash By Elegance, mentre come KNOCKOUTS TAG TEAM OF THE YEAR vince The Elegance Brand, un dominio quindi da parte di Ash e delle sue alleate. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: Sanciti tutti gli Award di fine anno

