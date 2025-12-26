TNA | Gli Hardy Boys rinnovano il contratto la leggenda continua

Matt Hardy ha confermato ufficialmente che lui e suo fratello Jeff Hardy hanno siglato nuovi accordi con la TNA Wrestling, garantendo la loro presenza nella compagnia per il prossimo futuro. Gli Hardy scelgono la TNA alla vigilia del debutto su AMC. La notizia arriva in un momento cruciale per la TNA, che si prepara al lancio sulla nuova piattaforma televisiva. E il fatto che la compagnia abbia deciso di investire su Matt e Jeff Hardy proprio in questa fase dice molto sulla fiducia reciproca tra le parti. Dopo oltre tre decenni di carriera, i fratelli del North Carolina continuano a essere considerati un asset di primissimo piano. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

