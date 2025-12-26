C’è un filo che lega passato e presente, e che alla Continassa è impossibile ignorare. Khephren Thuram lo sente addosso ogni giorno. Nell’intervista rilasciata a DAZN, il centrocampista bianconero si è raccontato senza filtri, parlando di Juventus, di famiglia, di crescita personale e di quel rapporto speciale con una maglia che, per lui, non è mai stata una scelta casuale. “ Io nella squadra di mio papà? Molto bello, una storia bellissima. Mio papà ha giocato qui, ha vinto qui, è uno dei migliori difensori che abbiano giocato alla Juve e spero anche io di vincere un giorno con questa maglia”. Parole semplici, ma cariche di peso, quando il cognome è quello di Lilian Thuram. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Thuram, cuore Juve e fame di crescita: “Qui si vive per vincere”

