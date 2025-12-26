The Lowdown la recensione | un neo-noir con un irresistibile Ethan Hawke

La serie è un mix sorprendente di generi. Al centro un caso orizzontale che funge da denuncia sociale retto da un protagonista mattatore assoluto. In streaming su Disney+. Quasi a fine anno - e in leggero ritardo rispetto agli Stati Uniti - arriva uno di quei titoli che rischia di passare inosservato ma che non andrebbe perso. Stiamo parlando di The Lowdown la serie che vede tornare in tv Ethan Hawke dopo The Good Lord Bird e Moon Knight. I generi sono quelli del western e quello del noir che però vengono aggiornati ad una versione moderna che omaggia il passato, e filtrati attraverso una commedia estremamente autoironica - ma mai demenziale - e una satira sociale che si porta dietro una denuncia di fondo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

