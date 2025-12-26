Thailandia le autorità salvano leoni e orsi malnutriti da un casinò in Cambogia

Le autorità thailandesi hanno fatto sapere che il personale militare ha salvato animali selvatici malnutriti da un casinò in Cambogia, mentre continuano gli scontri al confine tra i due paesi. Gli animali, un leone, una leonessa, un orso malese e due orsi neri asiatici, sono stati sedati e trasportati in centri di allevamento di fauna selvatica in Thailandia, ha riferito il Dipartimento dei parchi nazionali, della fauna selvatica e della conservazione delle piante del paese. I funzionari thailandesi hanno affermato che gli animali sono stati trovati al casinò Thmor Dar, che sarebbe stato utilizzato come roccaforte militare cambogiana e che è stato conquistato dai marines thailandesi domenica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

