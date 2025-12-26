Thailandia le autorità salvano leoni e orsi malnutriti da un casinò in Cambogia
Le autorità thailandesi hanno fatto sapere che il personale militare ha salvato animali selvatici malnutriti da un casinò in Cambogia, mentre continuano gli scontri al confine tra i due paesi. Gli animali, un leone, una leonessa, un orso malese e due orsi neri asiatici, sono stati sedati e trasportati in centri di allevamento di fauna selvatica in Thailandia, ha riferito il Dipartimento dei parchi nazionali, della fauna selvatica e della conservazione delle piante del paese. I funzionari thailandesi hanno affermato che gli animali sono stati trovati al casinò Thmor Dar, che sarebbe stato utilizzato come roccaforte militare cambogiana e che è stato conquistato dai marines thailandesi domenica. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Due leoni e tre orsi in gabbia e senza cure, il salvataggio in un casinò abbandonato – Video
Leggi anche: La pace (mediata da Trump) tra Thailandia e Cambogia crolla, riprendono le ostilità: diversi morti e feriti
Thailandia, autorità salvano leoni e orsi malnutriti da un casinò in Cambogia - (LaPresse) Le autorità thailandesi hanno fatto sapere che il personale militare ha salvato animali selvatici malnutriti da un casinò in ... stream24.ilsole24ore.com
Su un telo in un parco nazionale della Thailandia abbiamo trovato diverse falene e sfingi, ma una in particolare ci ha colpiti: Satrophylla smaragdina. Una specie davvero affascinante, riconoscibile per il suo colore e le ali delicate, quasi luminose sotto la luce. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.