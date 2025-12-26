Thailandia-Cambogia scambi di accuse

11.17 Mentre Thailandia e Cambogia sono in trattative per cercare di mettere fine alle contese territoriali sulla regione dei templi lungo il confine, proseguono anche gli scambi di accuse tra i Paesi. La Cambogia ha accusato la Thailandia di avere intensificato i bombardamenti nella provincia di Banteay Meanchey,nel nord-ovest. Bangkok invece dice che i cambogiani bombardano Sa Keo (sud-est). Da 4 giorni si negozia, a un valico del confine. Il premier cambogiano ha detto di aver sentito telefonicamente il segretario di Stato Usa Rubio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

