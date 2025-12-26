L’uomo sospettato di aver aggredito con un coltello tre donne oggi nella metropolitana parigina è stato arrestato nel tardo pomeriggio. Verso le 16, un uomo ha «aggredito con il coltello tre donne sulla linea 3 della metropolitana, in successione alle stazioni Rèpublique, Arts et Mètiers e Opèra», ha spiegato la procura. Ha potuto essere identificato «grazie alle immagini di videosorveglianza»:. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Terrore in metro a Parigi, uomo aggradisce tre donne in diverse stazioni: arrestato

