Terrore a Parigi tre donne accoltellate nella metro Aggressore in fuga
Parigi, 26 dicembre 2025 – Tre donne sono state ferite oggi nella metropolitana di Parigi da un uomo che le ha aggredite con un coltello e poi si è dato alla fuga. Lo conferma all'Afp la società di trasporto pubblica parigina (Ratp), precisando che gli attacchi sono avvenuti in tre stazioni diverse – Arts et Métiers, République e Opéra – nel cuore della capitale francese. "L'aggressore è fuggito", aggiungono le fonti. Le aggressioni sono avvenute tra le 16.15 e le 16,45. Le vittime, soccorse dai vigili del fuoco di Parigi, hanno fortunatamente riportato solo ferite lievi, due delle quali alla schiena e alle gambe secondo una fonte citata da Le Parisien, e non sarebbero in pericolo di vita, riporta il sito de Le Figaro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
