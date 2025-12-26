Terribile lutto per la famiglia Agnelli se n’è andata Maria Sole Aveva cent’anni

Una vita lunga un secolo si è chiusa lasciando dietro di sé una storia intrecciata a quella di una delle famiglie più note del Paese. Un percorso segnato da impegno civile, responsabilità istituzionali e passioni coltivate con discrezione, lontano da clamori ma non privo di rilievo pubblico. La notizia della scomparsa riporta alla memoria una figura che ha attraversato stagioni diverse della storia italiana, mantenendo sempre uno stile sobrio e riservato. Il suo nome resta legato a incarichi importanti e a una presenza costante nella vita culturale e sociale del Paese. È morta Maria Sole Agnelli, sorella dell’ Avvocato e di Susanna Agnelli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

