Terni storia senza fine per la bretella di via Urbinati-Strada SM Maddalena L’interrogazione | Quando saranno chiusi i lavori?

Interrogazione nel consiglio comunale di Terni sul tema della bretella di via Urbinati–Strada S. M. Maddalena, presentata dal gruppo del Partito democratico. Nella primavera 2024 si era chiuso il primo stralcio dell’opera infrastrutturale; mancavano poi i fondi per continuare i lavori, ma negli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: ‘Bretella’ di Fontebecci al via, la rotonda sulla strada fiume arriverà alla fine del 2026

Leggi anche: Partono i lavori per la nuova 'bretella' di Punta Marina: 4 rotonde e una nuova strada per snellire il traffico

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Le chiese scomparse raccontano la storia di Terni - «Voglio molto bene a questa che è la mia città anche se non ci sono nata e vorrei che questo mio amore per Terni fosse condiviso da tante altre persone». ilmessaggero.it

"Senza fine", la canzone (nata da un equivoco gay) che Gino Paoli scrisse per la sua Ornella Vanoni - La morte di Ornella Vanoni riporta al centro dell'emozione collettiva uno dei brani più iconici della sua storia personale e artistica: "Senza fine". tgcom24.mediaset.it

Presentato a Terni il libro La lunga storia del fiume Nera - "Studiare le origini del Nera e del nostro territorio significa riappropriarci delle radici storiche dei luoghi in cui viviamo ma significa anche comprendere ancora meglio le grandi potenzialità ... ansa.it

A Palazzo Montani Leoni di Terni 45 opere per attraversare gli snodi della storia dell’arte, da Signorelli a Burri. Il mio racconto su @Exibart x.com

Collescipoli e il vizietto della politica, storia di una disastro annunciato #tuttoggi #Politica #Terni #collescipoli #evidenza #scoop #terni | http://ow.ly/AETJ106sftM facebook