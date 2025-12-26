Terni cadavere di un 54enne trovato nei pressi della linea ferroviaria a Maratta
Dalla tarda mattinata di oggi, giorno di Santo Stefano, martedì 26 dicembre, la circolazione ferroviaria sulla linea Foligno–Orte è stata sospesa nel tratto compreso tra Orte e Terni a seguito del rinvenimento di un corpo senza vita nei pressi della linea ferroviaria.Si tratta di un uomo di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Terni, un mese di indagini serrate sulla morte di Andrea Fiorelli: accertamenti dei Ris a caccia di impronte sui telefonini - A un mese esatto dalla morte di Andrea Fiorelli, l'ex maresciallo delle fiamme gialle trovato senza vita nel garage della sua abitazione di Prisciano, con la gola tagliata da una motosega, le ...
