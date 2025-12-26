Terni cadavere di un 54enne trovato nei pressi della linea ferroviaria a Maratta

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla tarda mattinata di oggi, giorno di Santo Stefano, martedì 26 dicembre, la circolazione ferroviaria sulla linea Foligno–Orte è stata sospesa nel tratto compreso tra Orte e Terni a seguito del rinvenimento di un corpo senza vita nei pressi della linea ferroviaria.Si tratta di un uomo di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

terni cadavere di un 54enne trovato nei pressi della linea ferroviaria a maratta

© Ternitoday.it - Terni, cadavere di un 54enne trovato nei pressi della linea ferroviaria a Maratta

Leggi anche: Orte-Terni, cadavere lungo i binari della linea ferroviaria: circolazione sospesa

Leggi anche: Trovato con droga e contanti nei pressi della scuola: arrestato 47enne

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Terni, un mese di indagini serrate sulla morte di Andrea Fiorelli: accertamenti dei Ris a caccia di impronte sui telefonini - A un mese esatto dalla morte di Andrea Fiorelli, l’ex maresciallo delle fiamme gialle trovato senza vita nel garage della sua abitazione di Prisciano, con la gola tagliata da una motosega, le ... ilmessaggero.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.