TER Series – L’Algoa Rally nel calendario del 2026
Dopo l’esperienza positiva come Candidate Event nel 2025, la gara sudafricana approda ufficialmente nella serie. Una tappa storica per il motorsport africano, tra tradizione sportiva e apertura internazionale. L’Algoa Rally farà parte del TER Series – World Series of TER a partire dal 2026, segnando un passaggio chiave per il movimento sudafricano sulla scena internazionale. . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
