TER Series – L’Algoa Rally nel calendario del 2026

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’esperienza positiva come Candidate Event nel 2025, la gara sudafricana approda ufficialmente nella serie. Una tappa storica per il motorsport africano, tra tradizione sportiva e apertura internazionale. L’Algoa Rally farà parte del TER Series – World Series of TER a partire dal 2026, segnando un passaggio chiave per il movimento sudafricano sulla scena internazionale. . 🔗 Leggi su Tuttorally.newsImmagine generica

