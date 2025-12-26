Follia nel giorno di Natale. Una 49enne è stata arrestata dai carabinieri dopo aver accoltellato il marito al termine di una lite. L'episodio è avvenuta nella serata di ieri all'interno di un appartamento della zona nord.Ad allertare i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia e della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Tentato omicidio nel giorno di Natale, accoltella il marito al termine di una lite

