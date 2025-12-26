Tentato omicidio nel giorno di Natale accoltella il marito al termine di una lite

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Follia nel giorno di Natale. Una 49enne è stata arrestata dai carabinieri dopo aver accoltellato il marito al termine di una lite. L'episodio è avvenuta nella serata di ieri all'interno di un appartamento della zona nord.Ad allertare i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia e della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

tentato omicidio giorno nataleTentato omicidio in via Tiziano - In via Tiziano a Pescara una donna è stata soccorsa dal 118, e poi ricoverata in ospedale in prognosi riservata, a causa di una grave ... rainews.it

Tentato omicidio tra detenuti a Salerno - ''Nel giorno della vigilia di Natale, un detenuto ha tentato di sgozzare il compagno di cella a Salerno, usando il vetro di una bottiglia di spumante incredibilmente ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Lite tra ex per l’affidamento della figlia a Natale, i genitori di lei si intromettono, lui li investe: arrestato per tentato omicidio - I due coniugi investiti sono finiti in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita ... msn.com

