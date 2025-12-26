Tentano di derubare turisti a Roma durante le feste di Natale | arrestati sei borseggiatori

Con l’aumento dei turisti durante le festività natalizie, i Carabinieri hanno intensificato i controlli a Roma, soprattutto su mezzi pubblici e nelle zone centrali, per contrastare i borseggi. Sei le persone arrestate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

