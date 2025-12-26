Un'anziana si è appesa al davanzale al sesto piano di uno stabile a Milano, minacciando di togliersi la vita. La donna, salvata dai militari, ha poi rivelato di aver pensato di compiere l'estremo gesto perché sola il giorno di Natale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Tenta il suicidio alla vigilia di Natale: 85enne salvata dai carabinieri sul davanzale della finestra

Leggi anche: Dramma della solitudine a Natale, 85enne tenta il suicidio a Milano: salvata dai carabinieri

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tenta suicidio alla vigilia di Natale perché sola, i carabinieri la salvano; E' sola a Natale, anziana tenta suicidio: salvata da carabinieri a Milano; Tenta il suicidio alla vigilia di Natale: 85enne salvata dai carabinieri sul davanzale della finestra; Minaccia di buttarsi dal sesto piano alla Vigilia di Natale: salvata 85enne.

Tenta il suicidio alla vigilia di Natale perché sola, 85enne salvata dai carabinieri - Un’anziana si è appesa al davanzale al sesto piano di uno stabile a Milano, minacciando di togliersi la vita. fanpage.it