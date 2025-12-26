Tensioni Cina-Giappone Tokyo investe 58 miliardi di dollari per potenziare le forze armate

Il governo giapponese ha approvato un bilancio della difesa record, mentre le tensioni con la Cina continuano a crescere vertiginosamente. Questa settimana Pechino ha accusato Tokyo di "alimentare una corsa agli armamenti spaziali". Il progetto di bilancio della difesa per il prossimo anno fiscale, approvato venerdì, ammonta a oltre 9 mila miliardi di yen (58 miliardi di dollari) ed è superiore del 9,4% rispetto al bilancio precedente. L'aumento avviene nell'ambito del programma quinquennale del Giappone per raddoppiare la spesa annuale per gli armamenti al 2% del Pil. Il budget si concentra sul rafforzamento della capacità di reazione e delle difese costiere con missili terra-nave e arsenali di velivoli senza pilota.

