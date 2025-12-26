Telecronaca Pisa Juve, designata la coppia di commentatori per il match in programma domani sera e visibile dagli appassionati su DAZN. L’attesa per la diciassettesima giornata di Serie A cresce con il passare delle ore e i riflettori sono puntati sulla sfida di domani, quando i bianconeri di Luciano Spalletti faranno visita a un Pisa determinato a ben figurare. Per un appuntamento così delicato, inserito nello slot di prima serata di sabato 27 dicembre 2025, l’emittente streaming ha deciso di affidarsi a due delle sue voci più autorevoli e apprezzate dal pubblico. La scelta per la telecronaca di Pisa Juve è infatti ricaduta sulla coppia formata da Andrea Marinozzi e Massimo Ambrosini, un tandem che garantisce ritmo, competenza tecnica e una lettura tattica profonda dei novanta minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Telecronaca Pisa Juve: ecco chi commenta il match di campionato in programma domani sera

Leggi anche: Telecronaca Bologna Juve, chi commenta il posticipo in programma questa sera allo stadio Dall’Ara. Tutti i dettagli

Leggi anche: Telecronaca Napoli Juve: chi commenta il big match del Maradona. Dazn affida il racconto a loro due

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pisa-Juventus Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Pisa-Juventus: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Pisa-Juventus: orario e dove vederla in TV e streaming; Telecronisti Serie A Enilive: il palinsesto di con il commento dei nostri tecnici.

Pisa-Juventus: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 17^ giornata di Serie A. fantacalcio.it