Taylor Swift ha donato 1 milione di dollari a Feeding America e The American Heart Association
Taylor Swift continua a supportare ing America con una nuova donazione cospicua, arrivata durante le festività natalizie: la popstar ha contribuito con 1 milione destinato all’associazione no-profit a supporto di 200 banche alimentari che combattono la fame negli Stati Uniti e The American Heart Association, che si occupa di ricerca cardiovascolare. L’organizzazione benefica ha annunciato la donazione su Instagram, ringraziando la cantante per il suo gesto solidale con un post firmato dalla CEO Claire Babineaux-Fontenot: “Siamo incredibilmente grati per la donazione di 1 milione di dollari fatta da Taylor Swift a ing America. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
