CRITICAL REFLEX e lo studio di sviluppo Denkiworks hanno annunciato ufficialmente il rinvio di TANUKI: Pon’s Summer. Il gioco, inizialmente previsto per la fine del 2025, arriverà ora nel corso del 2026, con una data di uscita più precisa che verrà comunicata in seguito. Il titolo sarà disponibile su Xbox Series XS, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam, oltre a essere incluso fin dal lancio nel Game Pass. Perché Denkiworks ha deciso di rimandare l’uscita. In una dichiarazione ufficiale, Denkiworks ha spiegato che il rinvio non è stata una scelta semplice, ma necessaria per garantire una qualità finale più elevata. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - TANUKI Pon’s Summer rinviato al 2026: annuncio ufficiale e motivazioni

