Tanguedia per Napoli 2500 al Museo di Capodimonte

Tempo di lettura: 2 minuti anguedia per Napoli 2500 al Museo e Real Bosco di Capodimonte: domenica 28 dicembre, alle 20,30, nel salone delle feste, il compleanno di Napoli si celebra con una serata interamente dedicata all’universo del tango, inteso come lingua poetica capace di attraversare epoche, memorie e geografie. Protagonisti saranno tre solisti d’eccezione: la pianista Gloria Campaner, il clarinettista Alessandro Carbonare, Mario Stefano Pietrodarchi con il suo bandoneon, interpreti di assoluto rilievo internazionale, chiamati a dare voce a un repertorio che vive di contrasti, sospensioni, profondità e leggerezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tanguedia per Napoli 2500 al Museo di Capodimonte Leggi anche: Visite guidate gratis al Museo della navigazione nelle acque interne di Capodimonte Leggi anche: Il mondo meraviglioso delle api. Al Bosco di Capodimonte a Napoli una giornata speciale per i bambini Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tanguedia per Napoli 2500 al Museo di Capodimonte - Tanguedia per Napoli 2500 al Museo e Real Bosco di Capodimonte: domenica 28 dicembre, alle 20,30, nel salone delle feste, il compleanno di Napoli si celebra con una serata interamente dedicata all'uni ... ansa.it

Nafrica a Capodimonte, maschere e storia per Napoli 2500 - (di Francesca De Lucia) Alla Biennale di Venezia del 1922 furono mostrati per la prima volta manufatti di 'arte primitiva', ma a Napoli si tennero le grandi esposizioni coloniali del 1934 e del 1940 ... ansa.it

Napoli 2500, Capodimonte arriva in Corea: a Seul c'è profumo di Ottocento - E lo fa con immagini inedite per gli stessi napoletani, visto che 68 dipinti dell’800 e dell’inizio ‘900 sono usciti dai depositi del museo collinare, ... ilmattino.it

Ultimo spettacolo dell’anno a NAPOLI! 28 dicembre ore 20:30 Museo di Capodimonte Evento gratuito su prenotazione qui https://www.eventbrite.com/e/tanguedia-per-napoli2500-tickets-1978891942069aff=ebdsreoeymlcollection&keep_tld=1 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.