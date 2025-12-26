Taiwan attacchi in metro e in centri commerciali ma è solo un' esercitazione
Un attacco in metropolitana e un’aggressione con coltello in centro commerciale. A Taipei le autorità hanno organizzato nel pomeriggio di venerdì pomeriggio un’enorme esercitazione contro una serie di attacchi casuali in una stazione della metropolitana per sensibilizzare la popolazione. Le esercitazioni si sono svolte esattamente una settimana dopo un attacco avvenuto in metro vicino alla stazione ferroviaria principale della capitale di Taiwan e in un quartiere commerciale che ha provocato tre morti. Le simulazioni di venerdì pomeriggio sono iniziate con un aggressore che ha lanciato una granata fumogena in una stazione della metropolitana, causando il collasso di due persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it
