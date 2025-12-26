“Questo bilancio è il frutto di un lavoro di ascolto della città e delle persone che la abitano”, ha dichiarato Emmanuel Conte, assessore al Bilancio del Comune di Milano. Il bilancio preventivo per il 2026 è stato approvato dall’aula di Palazzo Marino 10 giorni fa. Supera per la prima volta i 4. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Tagli da 14 milioni di euro: tutti i prolungamenti delle metropolitane che potrebbero costare più del previsto

Leggi anche: Perché le arance potrebbero costare di più questo inverno, tutti i rincari

Leggi anche: I pacchi di Shein e Temu potrebbero costare di più nel 2026 e non è detto che sia una brutta notizia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Approvata la manovra di bilancio da 14 miliardi; Manovra, salta la norma sui lavoratori sottopagati; Liste d’attesa, le cooperative esultano a metà: “Tariffe ancora inadeguate, si rischiano tagli al personale”; Bilancio 2026 di Palazzo Chigi: più soldi alla casta, ma tagli alle periferie e ai disabili.

Alice Parma (Pd): “14,3 miliardi per l’Emilia-Romagna, risposta concreta ai tagli del Governo” - Romagna per il 2026 ammonta a 14,3 miliardi di euro, di cui 10,5 miliardi destinati alla sanità. chiamamicitta.it