Svincoliamo i contanti dai pregiudizi.

Il dibattito sulla “proprietà” dell’oro cui stiamo assistendo a seguito di iniziative parlamentari di Fratelli d’Italia (Malan) e della Lega (Borghi) è interessante e stimola una ulteriore riflessione. Che riguarda l’utilizzo del contante. La domanda che mi pongo è: sacrosanto riflettere sull’oro e sui suoi risvolti in questa economia finanziaria ma sarebbe altrettanto fondamentale “liberare” il contante dai pregiudizi che ne imprigionano l’uso. Domandiamoci perché mai su un bene che è proprio ci sono così tanti limiti? Sul contante non dovrebbero esserci limiti di utilizzo e di prelievo; invece, c’è sempre una norma che ne frena la piena e libera disponibilità come se fosse un qualcosa da maneggiare con la massima attenzione per non incorrere in sanzioni o attenzioni particolari. 🔗 Leggi su Panorama.it

