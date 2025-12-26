Svelato il bluff | nessun incontro Macron-Putin Zelensky domenica da Trump per il piano in 20 punti

“Tra le questioni delicate, discuteremo il Donbass e della centrale di Zaporizhzhia, e sicuramente affronteremo altre questioni”. E’ quanto ha detto Volodymyr Zelensky parlando dell’incontro che avrà domenica in Florid a con Donald Trump.” Lavoriamo per porre fine alla guerra con la Russia”. Intanto Ucraina e Stati Uniti continuano a confrontarsi sul piano di 20 punti che dovrebbe avvicinare la pace. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riassume gli sforzi diplomatici di Natale e traccia un bilancio positivo dopo “un ottimo colloquio con Steve Witkoff, l’inviato speciale del presidente Donald Trump, e Jared Kushner. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

