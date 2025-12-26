Sussidi scolastici INPS Gestione Postelegrafonici 2024 25 | domande entro il 31 dicembre

È stato pubblicato il bando di concorso INPS relativo ai Sussidi scolastici Gestione Postelegrafonici per l’anno scolastico 20242025. Il bando è finalizzato a sostenere economicamente il percorso di studio degli aventi diritto. L'articolo Sussidi scolastici INPS Gestione Postelegrafonici 202425: domande entro il 31 dicembre . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

