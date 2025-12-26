Supplenze 2025 26 | alcuni interpelli scadono il 29 dicembre presa di servizio il 7 gennaio

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo Supplenze 202526: alcuni interpelli scadono il 29 dicembre, presa di servizio il 7 gennaio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

