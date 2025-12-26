Supercoppa Napoli trofeo esposto ai tifosi | quando e dove sarà visibile
È stato un Natale di festa per i tifosi del Napoli, ancora gioiosi per il successo dei propri beniamini in Supercoppa Italiana. Gli azzurri hanno avuto la meglio su Milan e Bologna, ottenendo il secondo trofeo di questo glorioso 2025. Proprio per condividere questa gioia il club ha annunciato una bellissima iniziativa: la Supercoppa sollevata dai calciatori azzurri sarà visibile ai tifosi per qualche giorno. Supercoppa esposta ai tifosi allo store di Piazza San Domenico: gli orari. Il trofeo della Supercoppa sarà visibile al pubblico dal 26 dicembre sino al 4 gennaio presso il SSC Napoli Official Store di Piazza San Domenico, nel cuore del centro storico di Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
