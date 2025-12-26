Super tempesta di neve sulla grande città | caos aeroporti migliaia di voli cancellati

Una violenta tempesta di neve sta interessando ampie porzioni del Nordest degli Stati Uniti, provocando condizioni di viaggio particolarmente critiche nel periodo immediatamente successivo alle festività natalizie. Tra le aree maggiormente esposte figura New York, dove è atteso un episodio nevoso tra i più rilevanti degli ultimi anni, con conseguenze significative sulla mobilità urbana e sui collegamenti interni e internazionali. L’ondata di maltempo sta incidendo in modo pesante sul traffico aereo. Secondo i dati aggiornati, sono già stati cancellati oltre 1.400 voli, con la quota più elevata di cancellazioni e ritardi concentrata nei tre aeroporti dell’area metropolitana di New York e presso l’ aeroporto internazionale di Philadelphia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

