Super tempesta di neve sulla grande città | caos aeroporti migliaia di voli cancellati
Una violenta tempesta di neve sta interessando ampie porzioni del Nordest degli Stati Uniti, provocando condizioni di viaggio particolarmente critiche nel periodo immediatamente successivo alle festività natalizie. Tra le aree maggiormente esposte figura New York, dove è atteso un episodio nevoso tra i più rilevanti degli ultimi anni, con conseguenze significative sulla mobilità urbana e sui collegamenti interni e internazionali. L’ondata di maltempo sta incidendo in modo pesante sul traffico aereo. Secondo i dati aggiornati, sono già stati cancellati oltre 1.400 voli, con la quota più elevata di cancellazioni e ritardi concentrata nei tre aeroporti dell’area metropolitana di New York e presso l’ aeroporto internazionale di Philadelphia. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche: Attesa super tempesta di neve a New York: cancellati oltre mille voli
Leggi anche: Usa: caos in 40 aeroporti per shutdown, oltre mille voli cancellati
Attesa super tempesta di neve a New York: cancellati oltre mille voli - Una super tempesta di neve sta rendendo i viaggi del dopo Natale estremamente pericolosi in alcune zone del Nordest degli Stati Uniti, ed ... msn.com
Allerta neve, USA tempesta invernale: morti e voli cancellati - Dopo aver colpito l'Europa, in particolare Inghilterra e Germania, il maltempo si è abbattuto, come da previsioni, sugli Stati Uniti d'America, con una tempesta invernale che ha causato diversi morti ... gazzetta.it
Le foto della grande tempesta di neve a Seul - Mercoledì a Seul, la capitale della Corea del Sud, c’è stata la tempesta di neve più intensa mai registrata nel mese di novembre da quando sono iniziate le misurazioni meteorologiche nel paese, nel ... ilpost.it
Sara Luna Canola. . La mia sera preferita dell’anno. La vigilia di Natale Casa nostra, tutta la famiglia riunita per la cena, il Cianci che cucina fuori anche con la tempesta i bambini super emozionati in attesa di Babbo Natale, qualche gioco insieme, Clelia - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.