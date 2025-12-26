Super nevicata in Piemonte a Prato Nevoso si superano i tre metri | il video dall’auto

Intensa nevicata in Piemonte durante le festività natalizie. Prato Nevoso, nel Cuneese, è la stazione sciistica con più neve in Europa, con oltre tre metri a 1.600 metri di quota. Secondo i dati dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) ci sono 163 centimetri di neve a Limone, ai 1.885 metri della seggiovia Pancani, Nel Torinese ci sono 105 centimetri di neve ai 2.294 metri del Colle Barant, nel territorio di Bobbio Pellice, 42 centimetri ai 2.300 metri di Sestriere Banchetta, sulle piste, 62 centimetri in paese, 61 centimetri a Pragelato in paese e 30 centimetri a Bardonecchia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

