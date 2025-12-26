Super G a Livigno | tutto pronto per il debutto in Coppa del Mondo di sci

Livigno è pronta a entrare nella storia del Circo Bianco. Domani, sabato 27 dicembre, la località ospiterà per la prima volta una gara di Coppa del Mondo di sci alpino: il SuperG maschile sulla pista Li Zeta, nella ski area di Sitas. Un debutto assoluto a pochi mesi dai Giochi Olimpici Invernali.

Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 maschile, arriva il super G a Livigno: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta - Sabato 27 dicembre nuovo appuntamente in Italia per la Coppa del mondo di sci alpino maschile 2025/2026, a Livigno per il super G: scopri quali azzurri saranno in pista e dove vedere le gare. olympics.com

Bella foto della pista Li Zeta a Livigno dove domani si correrà il Super G prima gara di coppa a Livigno - facebook.com facebook

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino rimane in Italia! Saranno nove gli azzurri al cancelletto di partenza del super-G di Livigno di sabato 27 dicembre. bit.ly/4sasrfV #RoadToMilanoCortina2026 @Fisiofficial x.com

