Sudan nella mattanza senza senso l’unica speranza arriva dai medici

Nel Darfur è stato perso ogni briciolo di umanità e ogni senso di pietà. E, più in generale, la guerra civile nel Sudan appare sempre più una mattanza che un conflitto. Pur se spietata e ingiusta, la guerra in teoria avrebbe anche le sue regole. Regole che nel Paese africano sono state calpestate e gettate via nel vortice di una violenza senza senso. Sono stati colpiti anche gli strati più vulnerabili della popolazione, quelli che con ogni diatriba sorta tra le parti non hanno alcun legame. Donne, bambini, anziani, malati, nessuno è stato risparmiato, specialmente dopo la conquista, da parte delle milizie Rsf, della città di El Fasher. 🔗 Leggi su It.insideover.com

