Sudan nella mattanza senza senso l’unica speranza arriva dai medici

Nel Darfur è stato perso ogni briciolo di umanità e ogni senso di pietà. E, più in generale, la guerra civile nel Sudan appare sempre più una mattanza che un conflitto. Pur se spietata e ingiusta, la guerra in teoria avrebbe anche le sue regole. Regole che nel Paese africano sono state calpestate e gettate via nel vortice di una violenza senza senso. Sono stati colpiti anche gli strati più vulnerabili della popolazione, quelli che con ogni diatriba sorta tra le parti non hanno alcun legame. Donne, bambini, anziani, malati, nessuno è stato risparmiato, specialmente dopo la conquista, da parte delle milizie Rsf, della città di El Fasher. 🔗 Leggi su It.insideover.com

In un discorso all'ONU, il primo ministro del Sudan, ha presentato un’iniziativa di pace ad ampio raggio per porre fine a una guerra che dura ormai da quasi 1.000 giorni e che contrappone l’esercito regolare alle forze paramilitari delle RSF. Intervenendo dava - facebook.com facebook

Attacchi contro un asilo e un ospedale in Sudan hanno causato la morte di 114 persone, tra cui 63 bambini, ha riferito lunedì l'OMS. Il massacro mostra lo spostamento della linea del fronte dalla regione del Darfur verso la regione centrale del Kordofan. x.com