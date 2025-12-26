successo per la christmas edition festival della ceramica

Tarantini Time Quotidiano Dopo il successo della prima edizione estiva, capace di generare una rilevante ricaduta in termini di visibilità, Grottaglie ha vissuto con entusiasmo la prima Christmas Edition del Festival della Ceramica, promossa dall’ Associazione di Promozione Sociale Nura con il patrocinio e il sostegno del Comune di Grottaglie, e il patrocinio di Aeroporti di Puglia. Dal 19 al 21 dicembre (annullata la data finale del 22 per condizioni meteo avverse), il Quartiere delle Ceramiche si è trasformato nel cuore delle festività, accogliendo una manifestazione diffusa tra arte, artigianato, spettacolo, laboratori, degustazioni e iniziative solidali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

