Su che canale vedere in tv Virtus Bologna-Olympiacos oggi Eurolega basket 2026 | orario programma streaming

Santo Stefano d’impegni per la Virtus Bologna in Eurolega. La squadra allenata da Dusko Ivanovic riceve l’Olympiacos, la qual cosa per il coach serbo è anche un po’ un derby. E non potrebbe essere altrimenti, dato che nella stagione 2014-2015 allenava il Panathinaikos. Sfida dal chiaro aspetto di ricerca di un assetto nella zona play-in tanto per l’una quanto per l’altra squadra: le V nere sono molto difficili da battere tra le mura amiche, mentre all’Olympiacos serve girare in qualche modo una stagione che finora è stata meno nelle aspettative. Tante, oltretutto, le assenze: fuori per la stagione Keenan Evans, fino a gennaio Tyson Ward e a lungo Moustapha Fall. 🔗 Leggi su Oasport.it

