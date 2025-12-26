Stromboli Ingv | In corso un trabocco lavico dall' area del cratere del Nord

Sullo Stromboli è in corso un trabocco lavico. Lo rende noto l'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). "Dalla mattinata, nelle immagini delle telecamere di sorveglianza, è visibile un piccolo flusso lavico, che si sta riversando dall'area craterica Nord sull'alta parte della Sciara del Fuoco - informa l'Ingv - La lunghezza di questa colata è di alcune decine di metri e rimane stazionaria da diverse ore". "Nel frattempo sta continuando l'ordinaria attività stromboliana da diverse bocche nelle principali aree crateriche", prosegue. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Stromboli, Ingv: "In corso un trabocco lavico dall'area del cratere del Nord" Leggi anche: Stromboli, trabocco e flusso lavico sulla Sciara del Fuoco Leggi anche: Stromboli, le spettacolari immagini del trabocco di lava: il video dal drone della Sciara del Fuoco Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Stromboli, Ingv: "In corso un trabocco lavico dall'area del cratere del Nord" - Lo rende noto l'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). msn.com

Ingv, trabocco lavico da area craterica Nord dello Stromboli - Dalle immagini del sistema di monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di ... ansa.it

Si sveglia anche lo Stromboli: trabocco lavico e colata sulla Sciara del Fuoco (e con l'Etna non c'è alcun collegamento) - Piccolo flusso stazionario e attività stromboliana con tremore nella norma; il vulcano etneo in eruzione ma è una coincidenza: si tratta di sistemi magmatici indipendenti ... lasicilia.it

Sul sito dell'INGV Osservatorio Etneo è stato pubblicato il bollettino settimanale sul monitoraggio multiparametrico del vulcano Stromboli per il periodo 8-14 dicembre 2025. https://buff.ly/5nG9ZEc #INGV #osservatorioetneo #stromboli #sorveglianzavulcanica - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.