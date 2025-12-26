Stromboli in corso un trabocco lavico | flusso sulla Sciara del Fuoco
Nuova attività effusiva sul vulcano Stromboli, dove è in corso un trabocco lavico dall’area craterica Nord. A renderlo noto è l’ Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), che sta monitorando costantemente l’evoluzione del fenomeno. Secondo quanto comunicato dall’Ingv, già dalla mattinata odierna le telecamere di sorveglianza hanno evidenziato la presenza di un piccolo flusso lavico che si riversa dall’area craterica Nord verso la parte alta della Sciara del Fuoco. La colata, spiegano i ricercatori, ha una lunghezza di alcune decine di metri e risulta stazionaria da diverse ore, senza al momento segnali di avanzamento significativo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
