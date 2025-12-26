Un gravissimo incidente sulla seggiovia è avvenuto nella nota località sciistica in nord Italia. Un giovane, dipendente stagionale in una struttura in quota, è stato vittima di una caduta di diversi metri mentre stava rientrando a valle. Come è accaduto. Giovane travolto dal vendo precipita dalla seggiovia. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato trascinato con forza fuori dalla seggiovia a causa di una rete di protezione sollevata da una potente raffica di vento. La rete si sarebbe impigliata in un piede, causando uno sbilanciamento improvviso e rendendo impossibile qualsiasi tentativo di liberarsi in tempo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Strappato dalla seggiovia a causa del vento, 32enne precipita nel vuoto: dramma a Natale

