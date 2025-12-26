Strappato dalla seggiovia a causa del vento 32enne precipita nel vuoto | dramma a Natale 

Nevica, è Natale, in quota c’è quel silenzio ovattato che solo la montagna sa regalare. La giornata di lavoro è finita, si pensa al pranzo, magari a una videochiamata con la famiglia rimasta a casa. Poi, all’improvviso, il vento cambia tutto. In pochi secondi, una tranquilla risalita in seggiovia si trasforma in un incubo. Succede a Piancavallo, località amatissima dagli sciatori in provincia di Pordenone, dove un ragazzo di 32 anni vede la sua vita stravolta nel giorno più atteso dell’anno. Un viaggio come tanti sull’impianto per tornare a valle, dopo il turno in baita, diventa il centro di un caso drammatico che ora fa discutere e interrogare sulle misure di sicurezza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

