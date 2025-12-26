Strage di Bondi Beach petali in mare in ricordo delle vittime | l’omaggio degli skipper

In una fresca e grigia giornata estiva nel porto di Sydney, i capitani e gli skipper degli yacht gettano nelle acque del mare petali di rosa in memoria delle vittime della sparatoria di Bondi Beach, per onorarle mentre salpano per l’80esima regata oceanica Sydney-Hobart. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strage di Bondi Beach, petali in mare in ricordo delle vittime: l’omaggio degli skipper Leggi anche: Strage di Bondi Beach – Incriminato per terrorismo Naveed Akram, a Sydney i funerali delle vittime Leggi anche: Sydney, strage a Bondi Beach: gli attentatori erano padre e figlio. Chi sono le vittime accertate Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Vela: partita la Sydney-Hobart, con un omaggio alle vittime di Bondi Beach. Sydney-Hobart: partenza con omaggio alle vittime di Bondi Beach - La Sydney-Hobart è iniziata sotto un cielo grigio, con un gesto di profonda solidarietà: i 128 yacht della flotta hanno sparso petali di rosa in mare di fronte a Bondi Beach, in memoria delle vittime ... it.blastingnews.com

Vela: partita la Sydney-Hobart, con un omaggio alle vittime di Bondi Beach - Un omaggio alle vittime della strage antisemita di Bondi Beach ha unito i 128 yacht partecipanti alla partenza della 80/a edizione della Sydney- msn.com

Sono padre e figlio i killer della strage alla festa ebraica di Bondi Beach, almeno 15 morti - Netanyahu: 'L'Australia ha gettato benzina sul fuoco dell'antisemitismo'. ansa.it

Netanyahu sbaglia Allora l’odio antisemita è giustificato: la retorica dopo la strage di Bondi Beach di @Tiziana_DR x.com

Sky tg24. . Gli attentatori della strage di Bondi Beach, a Sydney, si addestravano in una zona rurale del Nuovo Galles del Sud. È quanto emerso da un foglio informativo della polizia pubblicato dal tribunale che ha descritto nel dettaglio le attività degli uomini a - facebook.com facebook

