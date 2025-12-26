Lo usiamo quasi tutti i giorni (il consiglio è due volte a settimana, salvo casi eccezionali) eppure, forse, diamo per scontata la funzionalità che ha nelle nostre vite. Lo shampoo è entrato a far parte della nostra quotidianità, e non potremmo più stare senza. L’avreste mai detto che dietro questo gesto quotidiano per la cura capelli si nasconde una storia culturale lunga e affascinante? Lavare i capelli non è sempre stato scontato, né semplice, né tanto meno efficace come lo è oggi. Anche perché, in realtà, lo shampoo non nasce come prodotto cosmetico. Ma come rituale. Comprendere le sue origini e la storia è importante: può farci capire come lavare i capelli sia diventato un gesto non scontato, ma consapevole. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Storia dello shampoo, il cosmetico che ci ha cambiato la vita

Leggi anche: Rischiava di perdere una gamba a 14 anni: storia dell’intervento in Italia che gli ha cambiato la vita

Leggi anche: "I travestiti", storia di un libro che ha cambiato la storia della fotografia... e non solo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Se vi capita stasera su @instarai2 nella fantastica storia di @discoring.80 racconto l’idea degli Shampoo e di Beatles in Naples” : full immersion nei magnifici anni 80’ - facebook.com facebook