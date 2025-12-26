Stop al timbro sul passaporto | EES impronte digitali biometria e cosa cambia nel 2026
Il timbro sul passaporto sta andando in pensione: alle frontiere esterne Schengen entra in gioco l’EntryExit System (EES), che registra digitalmente ingressi e uscite dei viaggiatori extra-UE e collega il documento alla persona tramite biometria. Al primo passaggio possono essere raccolte immagine del volto e impronte digitali, poi le verifiche diventano più rapide. La fase . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
