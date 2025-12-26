Stipendi docenti italiani tra i più bassi d’Europa Floris | Nella società del denaro solo lo stipendio può ridare prestigio a chi trasmette il sapere

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista e conduttore televisivo Giovanni Floris ha avanzato una proposta per restituire autorevolezza ai docenti italiani attraverso un aumento consistente degli stipendi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Scuola, stipendi bassi e precarietà: la condizione dei docenti in Italia - I docenti italiani oggi sono costretti a misurarsi con una realtà lavorativa complessa, fatta di precarietà e bassi stipendi – ben inferiori rispetto alla media europea. tg24.sky.it

Stipendi professori, aumento una tantum di 145 euro ma niente buoni pasto: le ipotesi di rinnovo dei contratti - Dal report dell’Ocse risulta che nella scuola primaria i docenti italiani hanno una retribuzione inferiore addirittura del 18% rispetto alla retribuzione media dei docenti in Europa, e ben al di sotto ... ilmessaggero.it

Scuola, aumenti di 150 euro per i docenti ma l'Italia è ancora indietro rispetto all'Europa - Non firma Flc Cgil, che accusa: "Non coprono nemmeno l'inflazione" Gli stipendi ... it.euronews.com

