Statua di San Michele sotto sequestro l' appello dei fedeli

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La statua di San Michele sotto “sequestro” a Sala Consilina,con numerosi fedeli che chiedono la “liberazione”. Si tratta della statua che si trova nella chiesa della Ss. Annunziata in fase di ristrutturazione e quindi non utilizzabile dai fedeli per poter pregare. L'appello“Rivolgiamo un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

statua di san michele sotto sequestro l appello dei fedeli

© Salernotoday.it - Statua di San Michele "sotto sequestro", l'appello dei fedeli

Leggi anche: Sfregio a San Pietro: uomo sfugge ai controlli e urina sull'altare sotto gli occhi dei fedeli

Leggi anche: Distrugge la statua di San Francesco a Lodi e terrorizza i fedeli: scatta una raccolta fondi per comprarne una nuova

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Statua di San Michele sotto sequestro, l'appello dei fedeli; La statua di San Michele “sotto sequestro” nel cantiere. I fedeli insorgono a Sala Consilina; Il battesimo di Onofrio Buccini: due secoli di storia sotto il segno di San Michele Arcangelo; La Finanza sequestra 36 kg di fuochi pirotecnici ad Agropoli.

Piazza San Michele. Sotto il loggiato ancora episodi di degrado - Piazza San Michele, da anni al centro di numerosi casi di degrado e di innumerevoli interventi delle forze dell’ordine, ha subìto l’ennesimo sfregio nelle scorse giornate. lanazione.it

Vandalizzata la statua San Michele Arcangelo a Villapiana lido - La statua di San Michele Arcangelo posta nel piazzale antistante la parrocchia Sacra Famiglia di Villapiana lido è stata vandalizzata. ansa.it

statua san michele sottoSala Consilina: statua “sequestrata”, la protesta dei fedeli - I fedeli di Sala Consilina lanciano un appello alle autorità civili e religiose per liberare la statua di San Michele Arcangelo, attualmente inaccessibile a causa dei lavori di ristrutturazione della ... infocilento.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.