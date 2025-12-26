Startlist superG Livigno 2025 | orario tv streaming pettorali degli italiani

Sabato 27 dicembre si disputerà il superG maschile di Livigno, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo gli impegni in Val Gardena e in Alta Badia, a cui sono seguiti alcuni giorni di riposo coincisi con Natale e Santo Stefano, il Circo Bianco tornerà a essere protagonista con l’ultima gara dell’anno solare: esordio assoluto per questa pista, che per l’occasione ha preso il posto della Stelvio di Bormio, riservata in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Appuntamento alle ore 11.30. L’Italia insegue il risultato di lusso con Dominik Paris, Mattia Casse, Guglielmo Bosca, Giovanni Franzoni e Florian Schieder, reduci da eccellenti riscontri nelle gare veloci della scorsa settimana in Val Gardena. 🔗 Leggi su Oasport.it

