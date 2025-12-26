Square Enix 3D Investment Partners ha comprato altre azioni | è secondo solo al fondatore
Square Enix torna al centro dell’attenzione, ma questa volta non per un nuovo videogioco. Un importante fondo azionario che aveva recentemente criticato la gestione della compagnia giapponese ha deciso di rafforzare ulteriormente la propria posizione. Si tratta nello specifico di 3D Investment Partners, che ha aumentato in modo significativo la sua quota, diventando ora il secondo maggiore azionista dell’azienda. Un segnale forte, che apre scenari interessanti sul futuro della governance del colosso nipponico. Secondo i dati aggiornati, 3D Investment Partners è passato dal 14,36% al 16,48% delle azioni di Square Enix. 🔗 Leggi su Game-experience.it
