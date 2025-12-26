Spunta un video di Andrea Sempio nel computer di Chiara Poggi | Qualcuno lo aprì il giorno dopo il delitto ma il pc era sotto sequestro

Garlasco (Pavia) – Nel video, pare realizzato da Marco Poggi, si riconosce l'amico Andrea Sempio. Un video 'inedito', presente nel computer di Chiara Poggi, visualizzato con un accesso il giorno dopo il delitto. È stato mostrato sul canale YouTube Bugalalla Crime, seconda esclusiva dopo le foto con Sempio nel pomeriggio del 13 agosto 2007 fuori dalla villetta di via Pascoli. Il video, sempre esistito agli atti, ora assume una chiave di lettura diversa, alla luce dell'indagine riaperta dalla Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara a Garlasco, con indagato appunto Sempio. Nel video gli amici rompono una cattedra e giocano con una palla presa dal cestino dei rifiuti.

Garlasco, spunta un video inedito con Sempio sul pc di Chiara Poggi: «Aperto il giorno dopo il delitto». Ma la casa era sotto sequestro - Il filmato, registrato il 13 marzo 2007, è stato pubblicato dalla youtuber Francesca Bugamelli, sul suo canale “Bugalalla Crime”. open.online

Delitto di Garlasco, il video di Andrea Sempio nel pc di Chiara Poggi: il raid nella scuola chiusa e la partita a calcetto - E' stato girato il 13 marzo 2007 in una scuola chiusa ed era conservato nel computer di Chiara Poggi. ilgiorno.it

